Liivi muuseum näitab välikäimlat kui kunstiteost

Kunstnik Jaanus Samma on kindel, et näitust võib teha kõigest, ja sealjuures peab ta oluliseks märgata neidki asju, mis on osa meie argielust. Sest ka kõige igapäevasemad asjad võivad rääkida huvitavaid lugusid, ja üks neist asjadest on käimla, mis oli Kodavere kiriku taga tarvitusel juba mõni aasta rohkem sajand tagasi. Nüüd on see näituseks seatud Alatskivi lähedal Liivi muuseumi rehe all.