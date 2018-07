Tšellokvartett C-Jam on koos Mikk Kaasikuga, kes saab 2. juulil 15-aastaseks, salvestanud albumi «Prints ja kerjus», mis ilmub neil päevil ja millel on kümme spetsiaalselt arranžeeritud lugu tšellodele. Mikk laulab, aga rikastab helipilti ka kitarri ja klaveriga, teatas Vello Tellissaar muusikafirmast Tartu Kontsertkorraldus.

Albumil on ansamblite Queen, Muse ja Pink Floyd, aga ka Michael Jacksoni, Andres Valkoneni ja Rein Rannapi loomingut.

Plaadi nimiloo muusika on kirjutanud Andres Valkonen. «Üllatus-üllatus!!! Minu emotsioonikeeled lõi küll helisema,» teatas ta pärast salvestise esimese versiooni kuulamist. «Saatsin loo ka teksti autorile Jüri Leesmentile ja tema esimene kommentaar oli: «Väga südamlik.». Tuleb kiita solisti, sest vokaalselt ei ole see meloodia just kõige lihtsam leelotamine.»