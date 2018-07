Tartu ülikooli kammerkoor teeb Läti üldlaulupeol ajalugu

Mõte sõita lõunanaabrite tähtsaimale laululavale koos sealsete lauljatega laulma tekkis TÜ kammerkooril ja dirigent Triin Kochil kaks ja pool aastat tagasi. Viimasel kümnel aastal on kooril tekkinud Lätiga tugevad emotsionaalsed sidemed: koor on osalenud mitmel Lätis toimunud rahvusvahelisel üritusel, nagu näiteks 2004. ja 2014. aastal Gaudeamusel ning 2015. aastal Põhja- ja Baltimaade koorifestivalil.

2016. aasta sügisel võttis TÜ kammerkoor ühendust Läti laulupeo korraldajatega ja ka 2018. aasta Läti laulupeo kunstilise juhi Romāns Vanagsiga, kes koori plaani igati toetas. Rõhutades Tartu ülikooli olulisust sealses kultuuriloos, oli ta tänulik, et just selle kõrgkooli kammerkoor soovib tulla laulma lätlaste suurele peole.

«Nõnda otsustasidki laulupeo korraldajad meie algatust toetada tingimusel, et õpime ära kogu laulupeo repertuaari ning võistleme peole pääsemise nimel samadel tingimustel koos teiste välisläti kooridega,» on üles tähendatud TÜ kammerkoori kirjapanekusse. «Peole lubatähe saamiseks tuli meil videosse võtta meie poolt lauldud kolm lugu Läti laulupeo repertuaarist, millest kaks selgusid loosiga. Tulemus oli kõikidest välisläti kooride pingereas kõrgeim punktisumma. Nii saimegi rohelise tule laulupeole minekuks. Ei ole teada, et Eesti koorid oleksid varem Läti laulupeol osalenud ning vastupidi, küll on aga Läti laulupeol varem osalenud veel ameeriklased ja sakslased.»