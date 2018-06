Galerii: Tartu päeva galakontsert koosnes seekord ainult ooperimuusikast

Tund ja 20 minutit väldanud tasuta kontserdil avasid esimesena suu orkestri ette astunud kaks Tamme – konferansjeena näitleja Raivo E. Tamm ja Tartu linna päeva täitnud kolmanda «Ooperisümbioosi» kunstiline juht Reigo Tamm. Nad tegid publikule muu hulgas selgeks, et pole vennad ega ka mitte isa ja poeg. Seejärel esitas Tartu ülikooli sümfooniaorkester Taavi Kulli dirigeerimisel avamängu Georges Bizet’ ooperile «Carmen».

Tuhatkonna toolidel istuva ja raeplatsi servades seisva kuulaja ette laulma astus esimese solistina vanemuislane Rasmus Kull, et esitada Figaro aaria Gioachino Rossini ooperist «Sevilla habemeajaja». Konferansjee soovitusel tuli habemega lauljal rääkida suhetest habemeajamisega, ja see on Rasmus Kullil viimasel ajal väga eriline, sest ta laulis Vanemuise värskeimas muusikalis «Sweeney Todd» nimiosalist, kättemaksuhimulist pardurit ehk habemeajajat.