Sada jalapaari silkab Munamäelt mereni

Eesti Meedia jooksjad on Suurel Munamäel rõõmsas tujus, sest ilm on ilus ja kohe algab pikk teatejooks Tallinna poole.

«Kaksteist kraadi sooja, päike paistab, taevas on üksikud pilved, puhub nõrk tuul, kõik on rõõmsad,» helistas Tartu Postimehe arvamustoimetaja Jüri Saar üsna kohe pärast suure jooksuürituse starti. Ta on üks neist sajast, kes võtab osa spordivarustuse tootja Nike korraldatud iselaadsest teatejooksust Tipust Topini, mille rada kulgeb Suure Munamäe juurest Pirital asuva purjespordikeskuseni ja läbib ka Tartumaad.