Laulu «Olen lahke» autor inBoil tõestab, et ta ongi lahke

«Laul ennekuulmatust lahkusest» saab niisuguse erakorralise esiletõste vääriliseks seepärast, et tänavu kevadel möödus 30 aasta selle kirjutamisest. «See laul on muutunud sõna otseses mõttes rahvaloominguks,» lisas inBoil. «Mitmes laulusõnade kogumikus on kirjutatud: tekst on rahvalik, viis on traditsionaal. Nii et inimesed enam ei teagi, kes on selle autor … Aga noh, mis mul sellest.»