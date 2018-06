Priit Pullerits: Tarbetu kiirtee

Elva lähistel suunaga Tartu poole umbes kahekümnest autost koosnenud ko­­lonn üle-eelmisel nädalavahetusel pani mõtlema, kas Tartu ja Tallinna vahele on ikka vaja neljarajalist maanteed. Ja pani järeldama, et ega ikka pole küll.

Kogu progressiivne inimkond, kes mõtleb keskkonnasäästlikult ja jätkusuutlikult – kasutan nimme pompoosseid sõnu –, püüab vähendada isikliku autoga sõitmist. Põhjusi pole siin mõtet korrata, need on niigi teada. Aga kui teha Tartu-Tallinna maantee neljarajaliseks, on see sama hea kui esitada üleriigiline üleskutse: inimesed, mida te kõhklete, lööge oma autole hääled sisse ja asuge teele, sest teile mõnusaks sõitmiseks see maantee ju ehitatigi!