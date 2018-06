Lennart Peep toob Giacomo Puccini ooperi «Madame Butterfly» miniversiooni lavale nii, et selles osalevad Ameerika konsuli osas tenor Rasmus Kull (vasakult), näitleja Kaija M. Kalvet (Suzuki), sopran Maria Listra (madame Butterfly) ja näitleja Mihkel Kallaste (leitnant Pinkerton).

Tartlastel ja meie linna külalistel on täna haruldane võimalus osa saada kolme kuulsa ooperi tasuta etendustest. Need on Ott Aardami lavastatud Wolfgang Amadeus Mozarti «Võluflööt» ja sama helilooja «Don Giovanni» Uku Uusbergi lavastuses ning Lennart Peebu lavastatud Giacomo Puccini «Madame Butterfly». Kuid täispikka lavastust ei tasu neist ühestki loota.