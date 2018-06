Purjus juhi süül lõppes lõbusõit mootorpaadis ühele osalejale sügava jalahaavaga

Asso selgituse kohaselt kogus paat liiga palju hoogu, tema hinnangul oli õnnetuse hetkel alusel kiirust 30–40 kilomeetrit tunnis. «Sain aru, et paat on teinud liiga suure ringi ja hetk pärast seda nad kõva okste raginaga kaldale põrutasidki,» rääkis Asso.

Paati juhtinud 33-aastasel Ristol (mehe perekonnanimi on toimetusele teada – toim) tuvastasid politseinikud veidi hiljem 1,9-promillise joobe.

Mees oskas enda väitel kiirelt tegutseda tänu sellele, et oli kaitseväes läbinud esmaabikursused.

Et tegemist oli raske veeõnnetusega, käisid lisaks meedikutele ja politseinikele sündmuskohal ka päästjad.

Seaduse kohaselt on paadijuhile lubatud maksimaalselt kuni 0,5-promilline joove. «See on kurb lugu, sest ühe liigpurjutanud paadijuhi valearvestus viis noore naise otse operatsioonilauale. Soovime talle kiiret paranemist ning loodame, et veeohutuse vaates teeb sellest juhtumist järeldused mitte üksnes konkreetne paadijuht, vaid ka kõik teised veekogudel seilajad,» lausus äsjast õnnetust kommenteerides Lõuna prefektuuri operatiivjuht Indrek Koemets.