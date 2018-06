Kaubarong tegi täna Tartu sadamaraudteel viimase sõidu

Kuudakoski metalli vastuvõtja Uku Uduküla ütles, et rong viis 25 aastat metalli Kuusakoskist Harjumaale. «Nüüd tuleb vedada autodega, mis on küll kallim, aga kuna meie olime viimased, kes selle kaubarongi teenust kasutasid, ei tasunud see ilmselt ära,» selgitas Uduküla. «Linna sisse nüüd enam rongidel asja pole,» lisas Uduküla.

Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles ütles, et täpset kuupäeva, mil rööpad ja liiprid üles korjatakse, paika pandud ei ole, kuid demonteeritakse need kindlasti. «Selle aasta eelarves on Sadama raudtee liiprite eemaldamiseks raha olemas, kuid enne on vaja tehnilise järelevalve ameti nõusolekut ja demonteerimiseks ehitusluba,» sõnas Lilles.