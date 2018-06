Maitse asi? ERMi ümbruse haljastus pakub ainest erinevateks arvamusteks

Viimase paari nädala jooksul on Tartu Postimehega ühendust võtnud kaks lugejat, kes on pidanud vajalikuks välja öelda, et nende meelest kujutab Raadil asuva Eesti Rahva Muuseumi (ERM) ümbrus endast kohutavat ja hooldamata umbrohuvälja. Kõige enam on neid häirinud haljasalal silma hakkavad kidurad kibuvitsapõõsad.