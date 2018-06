PRIA peadirektorina jätkab tööd Jaan Kallas

Tartus oma keskust pidava põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) peadirektori konkurss kuulutati välja tänavu 30. jaanuaril, mil riigikantselei avas konkursi viieteistkümne tippjuhi ametikoha täitmiseks. Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti, kes kuulus ka valikukomisjoni koosseisu, märkis komisjoni otsust kommenteerides, et Jaan Kallas on PRIA peadirektor olnud 2007. aastast ja on selle aja jooksul silma paistnud edumeelse ja organisatsiooni arengule orienteeritud juhina. «Tema eestvedamisel on PRIA arenenud tõhusalt toimivaks ja kliendile mõeldud organisatsiooniks ning seda suunda on oluline järgida ka edaspidi,» lausus Lemetti.