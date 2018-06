Alfia Matrossova: kõrvaltegevus autoroolis on sama ohtlik kui joobes pea

See on ilmekas juhtum igapäevaliiklusest, kus auto juhtimisega samal ajal harrastatakse aina enam kõrvaltegevust ehk rööprähklemist, nagu uudissõna seda kirjeldab.

Uuringutega on tõestatud, et kõrvaltegevuse ajal on autojuhi silmad sõiduteelt eemal vähemasti viis sekundit või isegi mitu korda kauem. Kui juht liigub 90-kilomeetrise tunnikiirusega, läbib tema auto ainuüksi viie sekundiga ligi 125 meetrit. Sel pikal lõigul piisab ka pisemast vääratusest, et vastassuunda kalduda ja põhjustada avarii, mis rikub ära mitme või enamategi elu.