Pärmivabriku planeeringus käärib tüli

Ajaloolise pärmivabriku kvartalist Pika ja Pärna tänava ristis peaks saama elu- ja ärikvartal, kus, nagu leidis 2014. aastal Salto AB võistlustööd parimaks kuulutades žürii, on väärtustatud pärmivabriku arhitektuuri, sidudes selle tänapäevase lahendusega. Nimetatud on lakoonilist, linnaruumiliselt tundlikku ja avatud ning olemasolevat kvaliteeti võimendavat lahendust. Lubatud on kuni kuuekorruselised hooned, kuhu mahub eluruume, poode, söögikohti ja büroosid. Uut ja Pikka tänavat ühendava jalgtee äärde on ette nähtud taskupark.