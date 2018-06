Botaanikaaia juhataja Jüri Silla sõnul on Eesti looduslike taimede osakonda ehitatud viimasel kolmel aastal ja see on mõeldud Eesti taimede tundma õppimiseks. 200-ruutmeetrisel alal botaanikaaia edelanurgas saab tutvuda ligikaudu poolte Eesti looduslike kõrgtaimedega. Kõik peenrad on varustatud infosiltidega, mis iseloomustavad seal kasvavaid taimi.