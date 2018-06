Väsitavkosutav retk Jänese džunglis lõpeb ikka enne lõppu

Sihtasutus Tähtvere Puhkepark laseb sel suvel korda teha Emajõe ääres Tartust Vorbuseni vonkleva Jänese matkaraja esimesed kolm kilomeetrit, Oleski teeni. Milline on aga olukord sellest teeotsast edasi? Kas kõikjalt pääseb läbi ohutult? Kas jõuab lõpuks kuiva jalaga Vorbuselegi? Jas kas seda matkarada, mis osale jõeäärsetele maaomanikele on pinnuks silmas, on üldse vaja?