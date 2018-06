Reps andis üle Gaudeamuse tänumedalid

Mailis Repsi sõnul on tänumedalite üleandmine suur au. «Mul on au anda täna tänumedalid inimestele, kes on Gaudeamuse korraldamisse pikkade aastate vältel panustanud. Teie – koori-, tantsu ja orkestrijuhid, peokorraldajad – olete Gaudeamuse traditsiooni hoidnud ja edasi kandnud, teieta Gaudeamus ei kestaks!» ütles Reps oma tänukõnes.