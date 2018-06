Poola president lõikas läbi lindi, avades Tartus Poola-Eesti näituse

Sündmus on seotud Poola ja Eesti juubeliaasta ühise tähistamisega Tartus. Eesti on Poolaga teatavasti ajalooliselt seotud ning poolakaile südamelähedane paik.

Tervitussõnad lausus riigiarhiivaar Priit Pirsko. Sõna sai Poola Vabariigi suursaadik Eesti Vabariigis Grzegorz Kozłowski, kes ütles, et Eestis on nii palju armsaid kohti ja Poolaga seotud ajalugu, et Eesti on nagu teine kodu.