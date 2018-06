Gümnaasiumi lõpuaktusel osalejad päästsid eaka naisterahva elu

Gümnaasiumi direktor Merike Kaste selgitas, et vahejuhtum leidis aset veidi enne aktuse ametlikku algust. «Meil on selline traditsioon, et enne aktust õnnitlevad lõpetajad õpetajaid. Sel ajal nägin, et saali tagumises otsas läks mingiks saginaks,» meenutas Kaste eilset vahejuhtumit.

Kohale jõudes nägi Kaste, et kaks lõpetajat panevad teadvuse kaotanud vanemat naisterahvast põrandale. «Tegu oli ühe koolilõpetaja vanaemaga,» täpsustas ta.

Selgus, et meelemärkuseta naisterahva süda ei löö ning ka hingamine on peatunud. «Näha oli, et olukord on tõsine,» lisas direktor.

Viivitamata alustasid naise ümber olnud külalised südamemassaažiga ning kohale kutsuti kiirabi. «Kui oli näha, et südamemassaaži tegija hakkab väsima, vahetati ta välja,» lisas Kaste. «Uskumatu, et meie seas on nii tublisid ja abivalmis inimesi,» kiitis ta.

Kiirabi jõudis abivajajani kümne minutiga, seni hoidsid naisel hinge sees aktusel viibijad. «Kiirabi pani kohe saalis tilguti külge,» sõnas direktor.

Merike Kaste lisas, et tõsine vahejuhtum lahenes paanikata ning enamik aktusel viibijaid ei pruukinudki aru saada, kui tõsise olukorraga on tegu.

«Lõpetajad jagasid terve selle aja jooksul õpetajate lilli ning kiirabi jõudis mõned minutid enne kella nelja. Saime aktusega õigel ajal ehk kell neli pihta hakata,» rääkis Kaste.

Direktor uuris täna kiirabiga haiglasse toimetatud vanaproua lähedastelt, kuidas tema tervis on. «Kuigi pere veel teda vaatama minna ei saa, on olukord stabiilne,» vahendas Kaste.

«Seda, et aktuste ajal keegi ära minestab, on varemgi juhtunud, kuid nii tõsist olukorda pole varem olnud,» nentis kooli direktor, kes on siiralt tänulik kõigile kiirelt ja asjalikult reageerinud abistajatele.