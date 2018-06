Eesti keelde tulid kuri melonkaktus ja roosa hiirelõksupuu

Muu hulgas said komisjoni viimasel koosolekul eestikeelse nime urmija lauk (Allium shelkovnikovii), marmarise lünkvõhk (Biarum marmarisense), sipelga-saagleht (Dyckia floribunda), suitsumägede kolmiklill (Trillium simile), kuri melonkaktus (Melocactus deinacanthus), leebe melonkaktus (Melocactus paucispinus), nukker piimalill (Euphorbia misera), mütakas adeenia (Adenia firingalavensis) ja roosa hiirelõksupuu (Uncarina stellulifera).

«Perekonnanimed olid juba varem kasutusel, aga need liigid olid seni nimetud,» selgitas komisjoni esimees.

Pisikese taime nõgililliku nimi on juba vanast ajast. «Seda me ei nimetanud, käisime niisama vaatamas,» lisas Toomas Kukk. «Ta kasvab botaanikaaia Eesti taimede osakonnas, mis on väga liigirikas ja annab hea võimaluse kodumaiseid taimi tundma õppida.»