Tartlastel avaneb võimalus tervitada korraga seitset presidenti

Kõrged külalised saabuvad Tartusse selleks, et tähistada Eesti riigi sajandat aastapäeva. «Suvine Tartu on väga sobiv selleks, et sajandat aastapäeva ka rahvusvaheliselt, oma lähimate naabrite ja sõpradega tähistada,» ütles Eesti Vabariigi presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe. «Tahame näidata meie ilusat Eestimaad ja elu väljaspool Tallinna,» lisas ta.