Praegu käib uues klubis lapsi veel võrdlemisi vähe, alla 20, ning peamiselt on need Petersoni ja Annelinna gümnaasiumi õpilased. Teisalt peavad asutajad seda heaks, sest treenerid saavad igale lapsele isiklikumalt läheneda kui suures klubis. Võrdluseks olgu öeldud, et näiteks ülikooli spordiklubis treenib ligi pool tuhat last, enam-vähem sama suur on osalejate hulk ka Kalevis.