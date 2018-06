Professor pakub SmartEnCity päästmiseks soodsat ehituslahendust

Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) ehitusfüüsika professor Targo Kalamees on kindlalt veendunud, et kortermajade renoveerimiskulusid saab ühe lihtsa nipiga soodsamaks muuta. See päästaks tema hinnangul Tartus ka palju kõneainet pakkunud SmartEnCity projekti, mille ehituskulud on hakanud mitmele ühistule üle jõu käima.