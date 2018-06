Tõnu Kurissoo: kempluses kipub ununema tselluloosi vajalikkus

Eesti suurim mure on tulevikuvisiooni puudumine. Tselluloositööstuse rajamisega oleme lootusetult hiljaks jäänud. Või siis teisiti: tselluloositööstuse likvideerimine üheksakümnendatel oli viga. Nagu ka arvamus, et isevooluteed minev turumajandus lahendab kõik majandus- ja heaoluprobleemid.

Maa elanikkonna suurenemine ning toidukultuuride kasvatamiseks vajaliku põllumaa ja magevee nappus on kahandanud lina ja puuvilla all olevaid pindasid. Keemiatööstus asendab edukalt nendel kiudainetel põhinevaid riidekangaid. Põhjamaade okaspuudest nn kraft-menetlusega toodetud tselluloosikiu tõmbetugevus ületab pea kaks korda puuvilla oma ja jääb napilt alla linase kiu tugevusele. Olgu mainitud, et kraft-menetlus puidu töötlemisel on aluseks nii Äänekoskis kui Emajõe haardesse plaanitud tselluloositehases.