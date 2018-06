Moefotograaf viis kokku eilse rahvariide tänase eluga

Roosi tänaval jalutajad ja autoga sõitjad on pannud tähele, et sealsetele valgustipostidele on neil päevil kinnitatud fotod rahvarõivaisse riietatud noortest ja nooruslikest inimestest, kes on pildil üksi või kahekesi. Vabaõhunäituseks «Silmside» on 30 pilti teinud fotograaf Marjaana Vaher, kes on seadnud endale ülesande ühendada rahvarõivaste kandmise vanad tavad tänapäevase eluga.