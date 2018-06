Tugev tuul murdis puid nii Tartu- kui Jõgevamaal

19. juunil kell 17.13 teatati, et Avinurme alevikus kukkus murdunud puu majale. Inimesele tuli lisaks päästjatele appi kohalik metsatraktori juht, kelle tehnika abil puu maja pealt ära tõsteti. Päästeamet kiitis abilist ja lisas, et kogukonna koostegutsemise võime on kodukandi turvalisuse kasvatamiseks olulisim.