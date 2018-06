Stencibility munes saurusemuna

Tänavune Stencibility läks peakorraldaja Sirla sõnul hästi eeskätt selle pärast, et ta oli pärast oma magistritöö kirjutamist leidnud väga hea fookuse sellele festivalile: vaba tänavakunsti sõnumi levitamine. «Tänavakunsti puhul on hästi tähtis see, et kunstnikel oleks vabadus valida ise teose asukoht ja sõnum ning et seda ei tsenseeritaks – see teebki tänavakunsti lahedaks!» ütles ta.