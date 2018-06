Kallinev ehitamine tõmbab nutika linnaosa projektile pidurit

Majade renoveerimise tähtaeg nägi ette, et selle aasta lõpuks on kõik 22 hruštšovkat n-ö smartovkad, mis kulutavad võimalikult vähe elektri- ja soojusenergiat ning mille parklates saab laadida elektriautosid. Paraku on ehitustööd alanud napilt kümnes projektis osalevas majas.