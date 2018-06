Mihkel Kunnus: globaalsed probleemid ja kohalikud leevendused

Kui Lääne tsivilisatsiooni peamised vaim­­sed auto­­riteedid – teadlastest paavsti eneseni – milleski ühel nõul on, siis selles, et keskkonnaprobleemid on inimkonna kõige põletavamad probleemid. Pariisi kliimalepe oli selles mõttes samuti ajalooline sündmus, et midagi nii globaalset – alla kirjutas ligi kakssada riiki! – pole varem kokku lepitud. Arvestades seda, et alati leidub igas seltskonnas ka neid, kes on ainuüksi vaidlemise ja vastandumise pärast vastupidisel seisukohal, võib vist öelda, et keskkonnaküsimuse pakilisuses on inimkond saavutanud üksmeele täieliku rekordi. Üksmeel on ikka parem kui erimeel. Aga sellega ka head uudised lõpevad.

FOTO: Artur Kuus

Õige kiiresti lähevad arusaamad lahku siis, kui muututakse konkreetsemaks ning küsitakse, mida ja kuidas siis konkreetselt teha. Enam-vähem igale soovitusele võib leida piirkonna või aja, mil see soovitus töötab kavandatule vastu. Iga nõuanne võib pöörduda enese vastandiks, kui sellega ei kaasne terve hulk tingimusi. Ja miski ei käi selgeid ja üheseid lahendusi otsivale praktilisele meelele rohkem vastu kui igasugune «peenike kiri dokumendi allservas».

Näiteks, kas metsamajandamine on öko? Võib, aga ei pruugi. Selge on see, et mets on taastuv loodusvara ja taastumatutelt maavaradelt taastuvatele loodusvaradele üleminek ning majandustegevuse lõimimine looduslikult toimivatesse aineringetesse on kõige jätkusuutlikum ja ökom asi üldse. Järeldus on selge: lõpetagem fossiilkütuste tossutamine ning kasutagem metsa ja biomassi! Õige! Ent rasketehnikaga aasta ringi tehtud intensiiv(lage)raie on pelgalt üks inimtekkeline keskkonnakatastroof teiste kõrval, järjekordne kiirendus ökoloogilise kollapsi poole.

Kas tselluloositehas ümarpuidu ekspordi alternatiivina on hea või halb? Oleneb, milline. Väike tehas õiges kohas on hea, hiiglaslik tehas on taas üks järjekordne inimtekkeline loodusõnnetus, ja seda kus tahes.

Milline on mõistlik määr, millega inimene peaks loodust ümber kujundama? Kohe võib öelda, et praeguses kontekstis on null korraga võimatu ja ka mitte parim. Kõigi muude hädade kõrval kummitab meid vääriselupaikade kadu ja liigiline vaesumine. Ometi ei kahanda inimese sekkumine alati elurikkust, vaid võib seda ka suurendada. Musternäiteks on siin puisniidud, kooslused, mis püsivad ainult koos inimesega ja mis on liigirikkuselt pindalaühiku kohta maailma absoluutses tipus. See teebki keskkonnateemalise debati nii keeruliseks. Üks ja sama asi – inimmõju loodusele – võib olla nii positiivne kui ka negatiivne ning sageli on see üleminek sujuv.

Veel. Kas teavitada ja valgustada või käskida ja keelata? Keelamine kõlab ehk sõjakalt ja riigivanemlikult, aga ometi on meil hulk asju, mis isegi eraelulises tarbimisvaldkonnas on keelatud ja me üldiselt oleme nõus, et need keelatuks peakski jääma (olgu või narkootikumide või antibiootikumide vaba kättesaadavus).