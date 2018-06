Endine Jõgeva linnapea võib saada Salme kultuurikeskuse uueks direktoriks

Mihkel Kübar on varem töötanud Jõgeva linnapeana ning on Põlvas toimuva Intsikurmu festivali üks korraldajatest.

Lisaks festivalikorraldaja ja kohaliku omavalitsuse juhtimisele on kandidaadil kogemusi ka erasektoris. Nimelt on ta mitu aastat juhtinud üritusturunduse ettevõtteid ning tegutsenud mitmete kollektiivide ja artistide mänedžerina. Kübar on Tartu ülikooli usuteaduskonna vilistlane.