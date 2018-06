Tartu linna erikomisjon kutsus minister Janek Mäggi vaibale

Teemakomisjoni esimees Aadu Must selgitas, et minister Mäggi kutsumise põhjuseks on saada tselluloositehase planeeringu küsimuses adekvaatset infot esmasest allikast. «Ma tean küll peaministri seisukohti ses küsimuses, kuid kõik komisjoni liikmed ei ole valitsuse seisukohtadega lõpuni kursis ning homme loodame ministrilt teada saada kõiki planeeringuga seotud nüansse,» selgitas Must.