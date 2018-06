Priit Pullerits: mänedžeri vale eeldus

Pastak käsitleb Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi juures tegutsenud Tartu ülikooli korvpallimeeskonda profimeeskonnana, nagu see on seni tõepoolest olnud.

See on tegelikult anomaalia. Küsisin Google’ilt mitut moodi, kui paljude Euroopa ja Ameerika ülikoolide korvpallimeeskonnad on profimeeskonnad, ega saanud vastuseks ainsatki. Mis on arusaadav, sest ülikoolide juures tegutsevad meeskonnad ongi üliõpilasmeeskonnad, mitte profimeeskonnad. Maailmas küllap tuntuim on National Collegiate Athletic Association (NCAA), ameeriklaste üliõpilas- spordiühendus, mille korvpalliliigas on mänginud ka paljud Eesti tudengid. Seal ei ole mingeid proffe. Profid mängivad profiliigas NBAs.