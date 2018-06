Enriko Talvistu: nii nad keerasidki meie linna …

Hiljutisel nädalavahetusel õnnestus kõndida meie pealinnas pühapäevahommikul vara, mil päike tõusis ja taevas oli hele. Meenutasin hea sõnaga oma õpetajat Voldemar Vaga, kel küll kunagise Tallinna aedniku pojana oli vanalinnast hea ülevaade, aga kes jäi hiljem alla sellistele nimedele nagu Villem Raam, Rein Zobel, Mai Levin või Rasmus Kangropool. Kuid mulle andis ta sellgipoolest impulsi Tallinna armastada. Kõigi eelnimetatutega kohtununa oli mulle kogu vanalinn vaid äratundmisrõõm.

FOTO: Artur Kuus

Tõepoolest, turistidest tühi linna vanim osa pakkus seda, mida ma olin otsima läinud. Mis sellest, et kirikud polnud veel lahti – neid niigi nähtud.

Kuus tundi varahommikuses pühapäevases linnas pole ju palju. Võrrelgem näiteks Veneetsiaga, kus see on samuti parim aeg.

Loomulikult tundsin huvi ka uuema arhitektuuri vastu. Rotermanni kvartal, mille ääres kunagine soolaladu arhitektuurimuuseumina paistab tänapäeval vaid väikese kultuurireliktina, on mind ammu vaimustanud. Eesti arhitektid tegutsevad ju detailides. Kõik need fassaadid, rõdud ja aknad on igatpidi põnevad. Siiski kõlab see arhitekte silmas pidades kunagise Tartu riikliku ülikooli tudengite anekdoodina Tallinna polütehnilise instituudi tudengite pihta, et tipikad on igati mõistlikud olendid – nad liidavad, lahutavad, korrutavad, aga ei jaga. Nii ka seal Rotermanni ja sadamakvartalis. Kohe tuleb kaevatud auku see Porto Franco arendus ning ümberringi on juba büroohooned valmis. Ka mulle tuttav Germalo reisibüroo on sinna kolinud, ehkki nende asukoht Vabaduse platsi ääres tundus mulle inimlikum.

Vaadates kogu seda kivikõrbe, kus ruutmeeter määrab ära ehitusaluse pinna ning sinna vahele mahub vaid betoonkividega sillutatud tänav, siis see pole mõnus nagu läbipõimunud vanalinn. Vanalinna hoovid ja käigud on midagi teistsugust. Praegune sadamaarendus ei ole paljuräägitud «linna avamine merele», nagu ma mäletan seda heurekana 1992. aasta olümpiamängude järgsest Barcelonast, mis oli kiviste kvartalite puru nende staararhitekti Manuel Cerda kavandatuna, kuid kust hiljem käisid kinnisvaraarendajad üle ning ehitasid täis sellegi, mis esialgu oli Cerda mõelnud avatud pinnana. Aga ometi suutis see linn end merele lahti teha.

Kuid see Tallinna sadamaarendus on lihtsalt ebamugav ja võõras. Puudub usk, et Porto Franco lisandumisega sinna tekiks elustiil, mis nüüdisaegseid linnu iseloomustab.

Nädal tagasi Briti lehes The Guardian avaldatud artiklis võrreldi Southamptoni linna kui ülemere laevade aegset Heathrow’ lennujaama Brexiti protsessi arhitektuurilise ettekuulutajana. Kohalikud pürjelid kinnitasid oma hääletamisega Brexiti poolt (50,3 protsenti), et nad on tüdinud Euroopa Liidu arhitektuuri diktaadist, saamata aru, et Euroopa Liidus on kõik toimunud just vastupidi, linn on inimmõõtmetes. Näited Berliinist, Kopenhaagenist, Nancyst, Lyonist jne on kõik varnast võtta.