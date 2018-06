Ivo Linna pärast kontserti «Viis isamaalist laulu»: «Hing värises ja tahtis pisarad silma ajada.»

Kolmkümmend aastat tagasi laulis viite isamaalist laulu («Kaunimad laulud», «Mingem üles mägedele», «Sind surmani», «Isamaa ilu hoieldes» ja «Eestlane olen ja eestlaseks jään») Ivo Linna ning teda saatsid vokaalgrupp Kiigelaulukuuik ja ansambel In Spe. Idee legendaarset kontserti tähistada kutsuski ellu Linna, kes koos Ott Leplandi ja nende In Spe liikmetega, kes siiani elus on, lauludetsüklit esitas.

«Kontsert õnnestus üle ootuste, publik oli suurepärane ja see vana tunne tuli tagasi. Ei olnud väga kerge laval olla, hing värises ja tahtis pisarad silma ajada,» rääkis Linna. See, et rahvas lugusid kaasa laulis, avaldas Linnale muljet. «Eile pärast kontserti tundsin, et olen oma isikliku võla Alo ees nüüd tasa teinud,» pihtis ta.