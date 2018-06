Peeter Olesk: kuhu teadus kaob?

Üks osa temast kaob seepärast, et vale oli kas idee või jõukohasus. Mõned sellekohased näited on võrdlemisi lihtsad, mõned äärmiselt keerulised. Ligi 70 aastat tagasi jättis Paul Ariste katki soome-ugri keelte võrdlev-ajaloolise grammatika kui iseseisva raamatu käsikirja, sest ta hakkas kartma, et see raamat ei tuleks piisavalt algupärane, kuna tal tuleks väga palju teistelt uurijatelt maha kirjutada või siis oletada rohkem kui olla tõsiasjades kindel.

Võrreldamatult keerulisem juhtum on viia aastakümnete pärast lõpule Eesti regilaulude teaduslik väljaanne «Vana kannel», mille sisu on korraldatud kihelkondlikul ja topograafilisel viisil. Siinkirjutaja – nagu hulk teisigi – pooldab regilauluvara publitseerimist elektroonilisel kujul, konservatiivid loodavad, et kõik «Vana kandle» kasutajad elavad vähemasti niisama vanaks nagu Noa vanaisa Metuusala, kes elas ligemale tuhandeaastaseks.

Ei saaks öelda, et Jakob Hurda idee oli vale ja iga kihelkonna etnoloogilist entsüklopeediat ta ei kavandanudki. «Lihtsalt» folkloorset pärandit on kihelkonniti ja maakonniti kogutud suhteliselt ebaühtlaselt ning töötatud läbi ja publitseeritud veelgi ebaühtlasemalt, kusjuures publitseerimistööd ei ole peetud kraadivääriliseks – ei Nõukogude okupatsiooni aastakümneil ega ka nüüdses Eesti Vabariigis. Eesti regivärsipärandist on 80 viimase aasta jooksul avaldatud tosin köidet (pluss salvestised), karjaselaulud, vanasõnadest pool tosinat, mõistatusi kolm, muinasjutte üks köide, läänemeresoomlaste ühine vanasõnavara ja üksikute läänemeresoome rahvaste vanasõnavara eraldi, kolm köidet vägilasmuistendeid, tosinkond raamatut vadja folkloori ja etnoloogiat, kaks esinduslikku folklooriantoloogiat. Folkloorset proosat on ohtrasti publitseeritud murdetekstidena hoopiski lingvistilistes väljaannetes. Kõik see kokku on meeletu töö, mille vahest kõige küsitavam külg on see, et «Vana kandle» koostamine on nihkunud rahvaluuleteadusliku uurimistöö järjekorra lõppu, mistõttu päevakajalised vahelugemised meedias on saanud tähtsamaks kui folkloor ise.

Kuid tahtsin kirjutada ühest teisest kaokohast. Meil kirjutatakse väga palju, avaldatakse aga väga vähe teaduslikke ekspertiise. Neid pole nii palju vaja, ent on vaja pidada kinni põhimõttest, et ekspertiis ei ole ärisaladus ning järelikult peavad ekspertide nimed ja nende arvamused olema teada, iseasi, kui laiale ringile. Muidu asendub teaduse üks kõige olulisemaid eesmärke, nimelt kahtlustuste vähendamine tõekindluse huvides, ebamäärasuste suurendamisega.

Ekspertiis «ilma teaduseta» on mobiilsem, kuid ta võib olla ka rahaliselt tulusam ja ta ei vaja eelretsenseerimist. Viimane tähendab seda, et eksperdihinnang ei nõua erialast arutelu (v.a arstlik konsiilium) ja ta võib olla suvaliselt isiklik. Uurimus on teatavas mõttes kohustuslik, näiteks teadusliku kraadi omandamisel. Ekspertiis on möödapääsmatu avariiolukordades, mõnes kohtuasjas ja nendel juhtudel, kus kohtul on küll roll, kuid puudub pädevus (näiteks surmaga lõppevad elektri- või kaevandusavariid).