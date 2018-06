Lasteaia remont lükkub määramata ajaks edasi

Põltsamaa vallavanem Margus Möldri möönis, et ehitushinnad tõusevad pidevalt ja seega pole võimalik ennustada, kui kalliks renoveerimine lõpuks osutub. Valla eelarvest on kavandatud lasteaia remondiks kulutada 2,1 miljonit eurot, kuid teada on, et sellest ei pii-sa. «Seda ma ka ei soovi, et hakkame kolimisega pihta ja siis selgub, et kõige soodsam hange on meie eelarvest eraldatud summast neli korda suurem,» sõnas Möldri.