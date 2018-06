Tammeka loodab puhkusega taastada hooaja alguse hüva hoo

Tartu JK Tammeka hooaja alguse hea hoog rauges teises ringis, kui üheksast mängust teeniti vaid kolm viigipunkti. Tabelis on Tammeka viiendal kohal, kuid esinelik on juba kaugustesse libisenud: Nõmme Kaljul liidrina on 22 punkti tartlastest rohkem, Narva Trans neljandana on Tammekast ees 13 punkti võrra. Kui esimese üheksa mänguga lõi Tammeka 18 väravat ja lubas endale lüüa 9, siis järgmises üheksas kohtumises on vastavad numbrid 9 ja 21. Mis on juhtunud?