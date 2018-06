Tänavakunstikleepsude näitus avati koos esimese legaalse joonistuskohaga

Endise Kasekese restorani kõrval on rahvusvahelise Stencibility festivali raames avatud tänavakunsti ühe liigina kasutatavate kleepsude näitus «Släp!». Need on kleebitud vana väikeveoki külge ning neid on suuremaid ja väiksemaid. Lammutamisele mineva Kasekese seinad on aga kuulutatud selle suve lõpuni Tartu esimeseks legaalseks joonistamispinnaks.