"Natuke kahju on küll sellest vanast majast ja vanadest asjadest," ütles keset melu rahulikult kunstiklassi aastakümnetega kogunenud rohket kraami kokku pannes ja osalt ka suurde konteinerisse loopides kunstiõpetaja Üllar Sillaots. "Aga midagi pole teha, kõike kraami pole võimalik kolides kaasa võtta ja remonti oleme oodanud väga kaua."

Peale remondi ootab ta koolimajja ka oma õpilast, baleriin Triinu-Leppik-Upkinit, et talle üle anda suur pilt, mille Triinu Leppik-Upkin maalis kunstigümnaasiumis õppides 2006. aastal. Pildil on baleriin, kes ootab lava taga oma etteastet. "Ta nägi oma tulevikku ette," märkis õpetaja Sillaots maali vaadates.

Nüüd juba Euroopaski endast jälgi maha jättev tänavakunstnik Edward von Lõnguse käekäikugi on kunstigümnaasium omajagu mõjutanud. "Edward von Lõngus ütles mulle, et sina, õpetaja Sillaots, oledki süüdi selles, et minust kunstnik sai," naeris Üllar Sillaots.