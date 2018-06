Alexela rajab koostöös Go Busiga Tartusse CNG gaasitankla

«Otsustasime gaasitankla rajamisel pöörduda Alexela poole, kuna meie mõtted keskkonnasõbralikust linnatranspordist langesid hästi kokku ning Alexela on end tõestanud kindla lepingupartnerina, kellega on julge tunne kümneaastasele veoperioodile koos vastu minna,» ütles Go Busi juhatuse esimees Andrei Mändla. «Oleme kindlad, et Alexelaga on koostöö kindel, sujuv ja mõlemale poolele kasulik.»

Rajatav gaasitankla hakkab olema CNG surugaasi niinimetatud aeglase tankimise tankla, kus on ka kiirtankimise võimalus. Tulevikus lisandub alternatiivse kütusena veel biometaan.

Alexela Oili juhatuse esimehe Maria Helblingi sõnul on Alexela alati vaadanud sammukese ettepoole ja kaasa läinud innovaatiliste arengutega keskkonnasõbralikumate kütuste pakkumisel. «CNG surugaasi üks peamised eelised on märkimisväärselt väiksem õhusaaste võrreldes diislikütusega ja õhuheitmete vähendamine peaks olema meie kõigi südameasi. On hästi tore, et meil on selline progressiivne koostööpartner nagu Go Bus, kes meiega samas suunas kaasa mõtleb. Tartusse rajatav gaasibusside tankla pole Alexela jaoks esimene – CNG surugaasi saab tankida hetkel kahes, 2018. aasta lõpuks juba neljas tanklas, edaspidi see võrk laieneb veelgi,» selgitas Maria Helbling.

Tartlasi hakkavad linnaga sõlmitud lepingu kohaselt teenindama uhiuued ja mugavad Scania gaasibussid. «64 bussi korraga tankimine väiksemates tanklates on logistiliselt keerukas, kuna tankimine võtab oluliselt kauem aega kui näiteks bensiini või diisli paaki valamine. Uues tanklas hakkab olema piisavalt tankimiskohti ning bussid pannakse tankima igal ööl,» selgitas Andrei Mändla. «Ühe tankimisega saavad nad terve päeva mööda linna ringi sõita.»