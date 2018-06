Võrtsjärve külje all sirgub miljon kuuse- ja kasetaime

«Praegu on defitsiit umbes kolm miljonit taime aastas,» ütles Mart-Sander Mõts, OÜ Eesti Metsameister juhatuse liige. «Need, kes puuistikuid kasvatavad, müüvad need kas RMK-le või siis kasvatavad nii vähe, et ei täida eraisikute nõudlust ära.»