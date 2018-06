Lillepoes õitseb seitsmemeetrine magnoolia

«Ta (magnoolia - toim) jõudis meile aprilli lõpus, kui oli õues 20 kraadi sooja ning järgmisel päeval tabas meid lumetorm,» meenutas Suurmets. Peagi hakkas suur magnoolia aga lehti langetama. Tekkis kartus, et heitlike ilmaolude pärast viskab eksootiline puu lehed sootuks maha ning õitsemist pole üldse loota. Siiski puu kogus end ning nüüd on uhke magnoolia õienuppe täis ja mõned paarikümnesentimeetrise läbimõõduga õied on juba ka avanenud.