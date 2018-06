Matti Miliuse (paremal) kollektsioon kujunes tihedas läbikäimises kunstnikega ja kultuurielus osalemisega. Fotol istub ta kunstnik Peeter Mudisti kõrval viimase isikuraamatu «Illustreeritud Mudist» esitlusel 5. juulil 2004 Tartu kunstimajas. Seinal on Mudisti maal Miliusest.

Aastast 1990 on USA kunstiajakiri ARTnews koostanud igal aastal nimekirja 200 mainekaimast kunstikollektsionäärist. Mõni aasta tagasi selle põhjal loodud statistikast võib lugeda, et keskmine kunstikoguja on meessoost, pärit Põhja-Ameerikast või Euroopast ning eelistab 20.-21. sajandil Euroopas loodud maalikunsti.