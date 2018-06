Olev Raju: päästke Tartu? Ei, Eesti!

Tartu ülikoolis loeti üle 50 aasta tagasi rahanduse tudengitele kaht huvitavat ainet. Tähtsamate tööstusharude tehnoloogiat (seega ka tselluloosi tootmist) ja paari aasta vältel rahataotluste kontrolli, mis võimaldas kiiresti eristada ausaid ja sisukaid projekte bluffidest. See osa kadus – sellist asja ju ei saanud kommunismi ehitamisel olla. Kuna olen viimane mohikaanlane neist, kellele seda loeti ja kes on veel aktiivne, on mul ilmselt lausa kohustus näidata, kuidas tselluloositehase projekt kõrbeb, kui seda analüüsida.

Iga projekti analüüs algab elementaarloogika kontrollist. Tselluloositehase algatajad väidavad, et võtavad Emajõest vee, kasutavad ja lasevad tagasi joogikõlblikult. Siis võtavad uuesti joogikõlbmatu Emajõe vee, puhastavad, et kasutada, ja lasevad jõkke tagasi puhastatult. On selge, et ükski majandusmees ei jätaks puhast vett korduvalt kasutamata, seejuures kulutusi tegemata. Minu ülikooliaegne «konts» ütleb: sellise absurdloogilise projektiga edasi ei tegelda, see peab kohe rändama prügikasti.

Jätkan siiski analüüsi. On selge, et see «puhas» heitvesi ei ole nii puhas, et seda saaks kasutada mitu korda. Kui palju on selles väävlit ja fosforit ning kui palju sellest meie loodus ikkagi välja kannatab, on elava diskussiooni objekt. Selge, et kahjulik mõju loodusele on kindlasti olemas. Nende mõlema saastaja veest kättesaamisega tulevad nüüdisaegsed puhastusseadmed küllaltki hästi toime, kuid asi pole ju ainult selles. Vee puhtamaks saamisega kasvavad kulud ja see innustab otsima muid lahendusi.

Räägitakse puidu väärindamisest ja ekspordi kasvust, aga ei sõnagi sellest, et raha läheb ühe firma taskusse ja riigieelarve suur kasv selle toel kuulub utoopia valdkonda.

Kahjuks tekib tootmisprotsessis veel palju reostust. Kõigepealt raskemetalle. Otsisin tulutult värskemaid Soome andmeid, mu vanas tööstusharude tehnoloogia konspektis on need arvud sellise puidukoguse kohta jahmatavad. Kuna puit kasvab praegu reostatumas keskkonnas kui sajand tagasi, siis kindlasti pole kahanenud elavhõbeda, tsingi, tina, radioaktiivsete ainete jms sisaldus. Ja mis kõige ebameeldivam – neid aineid on keerukas välja puhastada. Tehnoloogia on olemas, kuid head lõpptulemust on väga keeruline saada. Ja preparaadid, mida selleks kasutatakse, ei hiilga puhtusega.

Heitvees on palju muudki, sealhulgas üliohtlikku dioksiini. Dioksiin on värvitu ja lõhnatu aine, mis tekib kulu, põhu, olme- ja aiandusprahi põlemisel, eriti aga prügimägede pinna- ja süvatulekahjude ajal, ning tselluloositööstuse heitveest. Dioksiin on inimese tervisele üldist laostavat mõju avaldavate ainete seas esikohal, see põhjustab vähki ning on võimeline surmavalt tabama mistahes organit. Saksamaa andmetel on arenenud tööstusriikide patsientidel diagnoositud vähijuhtumitest 12 protsenti dioksiini süü.