Riho Raave: teine vahetus ei ole õhtukool

Tore, et Tartu koolid on populaarsed, kuid iseasi on see, kas Tartu linna maksumaksjad peaksid rahastama koolimajade laiendamist selleks, et kõik ümbruskonna lapsed ära mahutada.

Enamikul juhtudel pole laiendamine isegi võimalik, sest maad juurdeehitisele või sobivaid ruume ei pruugi kooli läheduses olla. Pealegi kaasnevad lisapindadega suuremad kulud, mis panevad linna valiku ette, kas jätkata koolimajade kordategemist või keskenduda hoopis mõne kooli laiendamisele. Mõlemaks linnal raha paraku ei jätku.

Põhikoolide võrk tervikuna võimaldab kohta pakkuda kõigile soovijatele. Lisatud graafikult on näha, et Tartu põhikoolid kokku on võimelised igal aastal esimestesse klassidesse vastu võtma kuni 1400 last, kuid kooliminejaid on umbkaudu 1200 last (+/– 100 last olenevalt aastast). Umbes 500 esimese klassi last läheb õppima kas ülelinnaliselt komplekteeritavatesse koolidesse, erakoolidesse või hariduslike erivajadustega laste koolidesse.

Elukohajärgsetes koolides on vabu õppekohti 1. klassidele eri piirkondades: Variku, Raatuse ja Descartes’i koolis. Linnavalitsusele on teada ka Tartu Erakooli ja luterliku Peetri kooli laienemiskava, mis samuti loob kohti juurde.

Koolikohtade puudust tervikuna seega Tartu linnas ei ole, küsimus on pigem õpilaste jaotumises koolide vahel ja mõistlikus koolitee pikkuses. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi ei tohi elukohajärgsesse kooli jõudmiseks 80 protsendil õpilastel kuluda rohkem kui 60 minutit ja tervisekaitse nõuete kohaselt ei tohi põhikooli õpilase jalgsikäimise koolitee olla pikem kui kolm kilomeetrit. Seega on Tartu linnas riiklikult kehtestatud juurdepääsukriteeriumid täidetud.

Kõikides Tartu koolides saavad lapsed väga hea hariduse ja koolidevahelised kaugused ei ole Tartu-suuruses linnas ületamatud. Näiteks on Tamme koolist 2019/2020. õppeaastaks renoveeritava Variku koolini 1,9 kilomeetrit. Kesklinna koolist juba algavaks õppeaastaks korda tehtava Raatuse koolini on 1,7 kilomeetrit. Ihaste linnaosas ei ole küll üldse kooli ja lähimate koolideni Annelinnas on kuni viis kilomeetrit. Neid vahemaid on võimalik jalgsi või ühissõidukiga läbida 20–30 minutiga. Koolitee turvalisemaks muuta ja bussiliiklust ümber korraldada on linnal niikuinii plaanis.

Tõusev trend ongi kogupäevakool. Teine vahetus jääb lähitulevikus tõenäoliselt ühe võimalusena – kui näiteks kauguselt järgmine pakutav kool mingil põhjusel lapsevanemale ei sobi – reguleerima koolipiirkonnas ajutist õpilaste hulga kasvu ja koolihoone kasutust. Seda juhul, kui mõnel aastal on kooliastujaid vastavas piirkonnas rohkem, kui koolimaja ära mahutab.

Koolile on see aga võimalus korraldada õppetööd paindlikult kogupäevakooli põhimõttel, mis edumeelsemates koolides on juba levinud praktika.

Kogupäevakoolis on ainetunnid, liikumine ja huviharidus vaheldusrikkalt ühendatud. Teiste riikide kogemused näitavad, et selle tulemusena paranevad laste sotsiaalne käitumine ja hinded, väheneb klassikursuse kordamajäämine.

Ka hommikupoolseid pikapäevarühmi saab käsitleda kogupäevakooli osana, kui on lapsevanemaid, kes peavad ilmtingimata töö tõttu või muul põhjusel lapse juba hommikul vara kooli viima.