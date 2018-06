Ka Aleksandri ja Jõe tänava nurgal on kopp maasse löödud, aastaid tühjana seisnud platsil on käsil kolme kortermaja ehitus. Uued elamised tulevad garaaži ja panipaigaga, nii nagu nüüd on moes. Ei puudu ka terrassid, mõnel korteril on see koguni nelikümmend ruutmeetrit suur.