Tartu külje all Vorbusel tekitavad keskkonnainspektsioonile ja kohalikele tuska kalamehed, kes sõidavad autodega otse Emajõe kaldale, kuigi seadus seda ei luba. Oma teguviisi vabandavad rikkujad enamasti sellega, et polnud piirangust teadlikud, samuti panevad jõe ääres ees seisvad autod ja üle põllu sõidetud teed kalastajaid arvama, et nii võibki teha. Maaomanik on küll paaril korral paigaldanud teele keelumärgid, kuid keegi on need sealt kiiremas korras eemaldatud.