Galerii: loodusfestivali avamisel sai näha marmorvähki ja kuulata komposti häält

Loodusfestivali projektijuht Andro Truuverk tõdes, et inimesed hakkavad jääma üha loodusvõõramaks. «Aeg-ajalt on meil kõigil vaja väikest meeldetuletust, et pöörata rohkem tähelepanu keskkonnale, kus me elame,» selgitas Truuverk festivali vajalikkust.