Tartu linnasekretär Jüri Mölder ütles kiires kommentaaris, et selline seisukohavõtt ei olnud üllatav, linn oli selle võimalusega arvestanud, kuid kaebab halduskohtu otsuse edasi ringkonnakohtusse.

Tartu linn leidis, et tehase asukoha planeerimiseks on valitud vale planeeringu liik ning sisuline tehase asukoha eelvalik tehti juba enne riigi eriplaneeringu algatamist. Linn leidis, et õigusliku aluseta riigi eriplaneeringu läbiviimine sekkub õigustamatult Tartu linna enesekorraldusõigusesse ja tehase rajamisega kaasneb ilmselgelt oluline negatiivne keskkonnamõju, mis avaldub Tartu linnas.