Eesti Rahva Muuseumis laulavad Uku, Vanemuine ja Kungla rahvas

See on 110 aastat tagasi esmakordselt ette kantud Karl August Hermanni lauleldus, millele Raimo Kangro tegi 1997. aastal uue orkestratsiooni, ning millele seekordseks ettekandeks kammerorkestriga on teinud uue seade Rasmus Puur.

Laulelduses kõlavad nii soolo- kui ka koorinumbreid, solistid on Hele-Mall Leego (Salme), Raul Mikson (Endel), Aarne Talvik (Uku), Rainer Vilu (Vanemuine), Joosep Trumm (Lemmingine), Allan Vurma (Sarvik).

Ettekandele tulevad palad aga ka Veljo Tormise «Ingerimaa õhtutest» ja «Kevade süidist», Lydia Austeri «Meloodia keelpilliorkestrile», Mart Saare «Läksin metsa kõndimaie», Heino Elleri «Kodumaine viis», Aleksander Kunileidi «Sind surmani».

Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestrit juhatab Risto Joost, kes märkis, et kavas on ju Eesti heliloojate muusikat eri sajanditest, selles on rahvuslikkust, muhedust, huumorit, koorilauljad lisavad ka pisut rahvatantsu.

«Tunnistan, et juba ootan neid kontserte, repertuaar on väga huvitav ning koori ja orkestri koosmusitseerimine on alati pidupäev, lisas Risto Joost, kes usub, et publikul saab olema väga eriline õhtu.

Risto Joosti sõnul sobib kava väga hästi Eesti Rahva Muuseumisse.